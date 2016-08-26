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İSTANBUL'DA TARİHİ GÜN! 3. KÖPRÜ AÇILIŞINDA UÇAKSAVARLI ÖNLEM


İSTANBUL'DA TARİHİ GÜN! 3. KÖPRÜ AÇILIŞINDA UÇAKSAVARLI ÖNLEM
Tarih : 26 Ağustos 2016, 16:06
Puan Ver : İstanbul'da Tarihi Gün! 3. Köprü Açılışında Uçaksavarlı Önlem(0/10)


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Tören alanında ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma atlı birlikleri devriye görevi yaparken, özel harekat polisleri de yüksek noktalara yerleşti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait bir helikopter tören alanı üzerinde devriye uçuşlarına başladı.








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