İSTANBUL'DA TARİHİ GÜN! 3. KÖPRÜ AÇILIŞINDA UÇAKSAVARLI ÖNLEM
KUŞ UÇURTULMUYOR
Tören alanında ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma atlı birlikleri devriye görevi yaparken, özel harekat polisleri de yüksek noktalara yerleşti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait bir helikopter tören alanı üzerinde devriye uçuşlarına başladı.
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