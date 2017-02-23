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İstanbul'da Suriyelilere Vatandaşlık Verilmeye Başlandı
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İSTANBUL'DA SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLMEYE BAŞLANDI


İSTANBUL'DA SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLMEYE BAŞLANDI
Tarih : 23 Şubat 2017, 12:01
Puan Ver : İstanbul'da Suriyelilere Vatandaşlık Verilmeye Başlandı(5/10)5


Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun 16 Nisan'dan sonra değerlendirileceğini açıkladı. Kaynak, "16 Nisan'ı gölgede bırakmak istemiyoruz" dedi.



İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara'ya gönderildiğini açıklamıştı.



 



kaynak:habertürk








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