

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.







İl Emniyet Müdürlüğü'nden konvoy halinde çıkan polisler Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.







Operasyon düzenlenen adreslerden biri Sultangazi, Yunus Emre Mahallesiydi. Özel Harekat polislerinin öncülüğünde adrese giren ekipler içeride arama yaptı. Bu esnada zırhlı polis araçlarıda sokak başında önlem aldı.