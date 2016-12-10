O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

istanbul'da su kesintisi var! sular ne zaman kesilecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ VAR! SULAR NE ZAMAN KESİLECEK?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinin bazı mahalleleri ile bazı yerlerde 12 Aralık günü su kesintisi yapılacak. Konu ile ilgili İSKİ resmi açıklamada bulunarak bazı bölgelere su verilemeyeceğini belirtti. İşte kesinti yaşanacak yerler

Tarih : 10 Aralık 2016, 13:03
Puan Ver : İstanbul'da Su Kesintisi Var! Sular Ne Zaman Kesilecek?(5/10)7


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız-Uzuncadere isale hattı ile mevcut isale hatlarının bağlantı çalışmaları yapılacak. Bu nedenle, 12 Aralık Pazartesi saat 10.00 ile 13 Aralık Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat Bakırköy'de Yeşilköy ve Yeşilyurt mahalleleri ile Havaalanı, CNR Fuar Alanı, Dünya Ticaret Merkezi, E5 Güney Yan yol (Kültür Üniversitesi, Airport Alışveriş Merkezi) su alamayacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İstanbul  Da  Su  Kesintisi  Var  Sular  Ne  Zaman  Kesilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER