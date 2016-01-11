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istanbul'da su kesintisi

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ

İstanbul Su kesintisi nerelerde olacak. Alınan bilgilere göre İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saat su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinin yaşanacağı ilçeler haberimizden öğrenebilirsiniz. İSKİ arıza sorgula...

Tarih : 11 Ocak 2016, 16:20
Puan Ver : İstanbul'da Su Kesintisi(8/10)10


İstanbul Su kesintisi nerelerde olacak. Alınan bilgilere göre İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saatsu kesintisiyaşanacak.Su kesintisinin yaşanacağı ilçeler haberimizden öğrenebilirsiniz.İSKİarıza sorgula...İSKİ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da belirli ilçelerde 24 saatliksu kesintisinin yapılacağı belirtildi.



İSKİ ARIZA SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerindesu kesintisinin yapılacağı belirtildi.



İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Fenertepe Kavşağı İnşaatı” sahasında, deplasesi sona eren isale hattının mevcut hatta bağlantı çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle; 12 Ocak 2016 Salı günü 10:00 ile 13 Ocak 2016 Çarşamba günü 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şunlar:



"Sultangazi İlçesi: Eski Habipler, Habipler, Yayla ve Pirinççi Mahalleleri.

Arnavutköy İlçesi: Merkez, Devlet Hastanesi, Boğazköy Mahalleleri ile İstiklal Mahallesi'nin bir kısmı.

Başakşehir İlçesi: Kayabaşı Mahallesi, TOKİ Konutları 11. Bölge."



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (kısacaİSKİ), 1981 yılında kuruldu ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altına alındı. Görevleri;



İçmesuyu temin etmek,

Atıksuları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,

Su havzalarını korumak

Dereleri ıslah etmek.








Etiketler: İstanbul  Da  Su  Kesintisi    haber

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