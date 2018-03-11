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İSTANBUL'DA SİS YENİDEN BASTIRDI! TÜM SEFERLER İPTAL


İstanbul'da sis yeniden bastırdı! Tüm seferler iptal
Tarih : 11 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : İstanbul'da Sis Yeniden Bastırdı! Tüm Seferler İptal(10/10)6

İstanbul'da dün etkisini gösteren sis nedeniyle vapur seferleri iptal oldu, Marmaray'da büyük yoğunluklar oluştu. sabah saatlerinde kısmen etkisini yitirmiş ve vapur seferleri normale dönmüştü. Ancak sis yeniden bastırdı. Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri yapılamıyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre pazartesi sabahı da İstanbul'da sis etkili olacak.

YAĞMURLU HAFTA GELİYOR

Yeni haftanın ilk gününde sis etkili olacak ancak ilerleyen günlerde yurdun çeşitli bölgelerinden yağmur haberleri gelecek. Salı günü Türkiye'nin batısını etkileyecek yağışlar çarşamba günü doğu bölgelere kaysa da perşembe günü yurdun tamamı yağış alacak.

SICAKLIK 2 İLA 4 DERECE ARTACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: haberinburada



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