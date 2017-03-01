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İSTANBUL'DA SİS NEDENİYLE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ


İSTANBUL'DA SİS NEDENİYLE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Tarih : 01 Mart 2017, 09:08
Puan Ver : İstanbul'da Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi(10/10)7


Türk Hava Yolları (THY), Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı iç hat seferlerinin sisten dolayı iptal edildiğini duyurdu.



THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün söz konusu havalimanında yaşanması beklenen sis nedeniyle iç hatta 9 tarifeli sefer yapılamayacak.

 



 



kaynak:yenişafak








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