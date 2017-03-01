

Türk Hava Yolları (THY), Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı iç hat seferlerinin sisten dolayı iptal edildiğini duyurdu.







THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün söz konusu havalimanında yaşanması beklenen sis nedeniyle iç hatta 9 tarifeli sefer yapılamayacak.











kaynak:yenişafak