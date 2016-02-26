İstanbul bu sabah güne sisle başladı. Görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü...



Özellikle kentin Avrupa Yakası'nda Şişli, Beşiktaş, Sarıyer ile boğaza kıyısı olan ilçelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle karayollarında yoğunluk yaşanırken, deniz ve hava ulaşımında ise aksama yaşanmadı. Sisin yoğun olarak görüldüğü Ortaköy'de deniz kıyısına gelen vatandaşlar, büyüleyici boğaz manzarası önünde fotoğraf çektirdi.



