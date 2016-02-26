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istanbul'da sis etkili oldu

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU

İstanbul bu sabah güne sisle başladı. Görüş mesafesi zaman zaman 50 metreye kadar düştü...

Tarih : 26 Şubat 2016, 10:06
Puan Ver : İstanbul'da Sis Etkili Oldu(5/10)3


Özellikle kentin Avrupa Yakası'nda Şişli, Beşiktaş, Sarıyer ile boğaza  kıyısı olan ilçelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50  metrenin altına düştü. Sis nedeniyle karayollarında yoğunluk yaşanırken, deniz ve hava  ulaşımında ise aksama yaşanmadı. Sisin yoğun olarak görüldüğü Ortaköy'de deniz kıyısına gelen  vatandaşlar, büyüleyici boğaz manzarası önünde fotoğraf çektirdi.

 








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