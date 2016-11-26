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istanbul'da silahlı soygun kovalamacası ölümle bitti

İSTANBUL'DA SİLAHLI SOYGUN KOVALAMACASI ÖLÜMLE BİTTİ

Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunu soymak için gelen yüzleri maskeli iki kişi, o sırada istasyona gelen sivil polislerle çatıştı.

Tarih : 26 Kasım 2016, 09:32
Puan Ver : İstanbul'da Silahlı Soygun Kovalamacası Ölümle Bitti(5/10)3


Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunu soymak için gelen yüzleri maskeli iki kişi, o sırada istasyona gelen sivil polislerle çatıştı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri, yolda seyir halindeki otomobil sürücüsüne isabet etti ve sürücü yaşamını yitirdi. Çatışma sonunda soygunculardan biri kaçmayı başardı, diğeri ise kıskıvrak yakalandı.



 



kaynak:milliyet








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