İSTANBUL'DA SİLAHLI SOYGUN KOVALAMACASI ÖLÜMLE BİTTİ
Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunu soymak için gelen yüzleri maskeli iki kişi, o sırada istasyona gelen sivil polislerle çatıştı.
Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunu soymak için gelen yüzleri maskeli iki kişi, o sırada istasyona gelen sivil polislerle çatıştı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri, yolda seyir halindeki otomobil sürücüsüne isabet etti ve sürücü yaşamını yitirdi. Çatışma sonunda soygunculardan biri kaçmayı başardı, diğeri ise kıskıvrak yakalandı.
kaynak:milliyet
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