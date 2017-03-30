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istanbul'da silahlı çatışma!

İSTANBUL'DA SİLAHLI ÇATIŞMA!

Esenyurt'ta, bu akşam iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Sokaktaki çatışmada Ak Parti Esenyurt İlçe Seçim bürosuna da iki kurşun isabet etti.

Tarih : 30 Mart 2017, 09:31
Puan Ver : İstanbul'da Silahlı Çatışma!(5/10)5


Olay, Örnek Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi üzerindeki Havuzlu Kavşak önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.



Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



 



kaynak:hürriyet








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