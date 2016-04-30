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istanbul'da silahlı baskın: 1 ölü 2 yaralı

İSTANBUL'DA SİLAHLI BASKIN: 1 ÖLÜ 2 YARALI

İstanbul Florya'da bir oto galerisine silahlı baskın yapıldı. Çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Tarih : 30 Nisan 2016, 16:49
Puan Ver : İstanbul'da Silahlı Baskın: 1 Ölü 2 Yaralı(7/10)5


İstanbul Florya'da bir oto galerisine silahlı baskın yapıldı. Çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Cihan Pars'a ait oto galerisine gelen grup ile içeridekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine  gelen grup üyeleri önce patlayıcı attı, sonra silahla ateş açtı.








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