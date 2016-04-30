İstanbul Florya'da bir oto galerisine silahlı baskın yapıldı. Çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



İstanbul Florya'da bir oto galerisine silahlı baskın yapıldı. Çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.







Edinilen bilgiye göre, Cihan Pars'a ait oto galerisine gelen grup ile içeridekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gelen grup üyeleri önce patlayıcı attı, sonra silahla ateş açtı.