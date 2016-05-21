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İSTANBUL'DA SİLAH SESLERİ! KURŞUN YAĞDIRDI


İSTANBUL'DA SİLAH SESLERİ! KURŞUN YAĞDIRDI
Tarih : 21 Mayıs 2016, 13:22
Puan Ver : İstanbul'da Silah Sesleri! Kurşun Yağdırdı(9/10)11


Kağıthane, Yeşilce Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik mağaza önünde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Elektronik mağaza sahibi Tacettin Şahin dükkanlarının önünde park halinde bulunan otomobili çekmesi için sabah saatlerinde Alaattin C.'ye haber gönderdi. 



Park halinde olan otomobil yüzünden dükkana gelen malları indiremeyen Tacettin Şahin otomobil sahibini defalarca uyarmasına rağmen Alaattin C. uyarılara aldırış etmedi.  Öğleden sonra saat 16.00 sıralarında dükkana gelen Alaattin C. mağaza çalışanlarına sözlü olarak sataştı. Mağaza çalışanları şahıstan otomobilini dükkanın önünden kaldırmasını istediklerini ifade etti. Otomobilini kaldırmamakta ısrarcı olan şahısla çalışanlar arasında itiş kakış yaşandı.



Yaşanan karmaşanın ardından otomobil sahibi uzaklaşarak evine gitti. Görüntülerde evde bulunan silahını alan otomobil sahibi dükkana gelerek rastgele ateş etmeye başlıyor.  Silahıyla mağaza girmeye çalışan şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından engellenmeye çalışılıyor. Vatandaşların çabalarına rağmen ateş etmeye devam eden şahsın silahından çıkan kurşun mağaza çalışanın kafasını sıyırarak duvara isabet ediyor.  Başını eğerek kurşundan kurtulan mağaza çalışanı büyük bir şok yaşadığı görülürken, Bir süre daha ateş etmeye devam eden Alaattin C. isimli şahıs kurşunların tükenmesi üzerine olay yerinden kaçarak kayıplara karışıyor. Yaşanan silahlı saldırının ardından Alaattin C.'nin yakınları olduğu ifade edilen vatandaşlarla çalışanlar arasında bir süre daha gerginlik yaşanıyor. İddiaya göre Alaattin C.'nin yakınları olay yerindeki kovanları toplayarak uzaklaştı. Yaşana olaylara sebebiyet veren otomobil ise bir vatandaş tarafından kaldırılarak başka bir yere çekildi.








Etiketler: İstanbul  Da  Silah  Sesleri  Kurşun  Yağdırdı    haber

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