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İstanbul'da Şiddetli Yağış Yaşamı Durdurma Noktasına Getirdi

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ YAŞAMI DURDURMA NOKTASINA GETİRDİ

İstanbul'da dolu ve şiddetli sağanak yağmur, etkili olmaya başladı. Kentte şiddetli yağış, etkisini fırtına ile artırarak sürdürüyor. Metro seferleri dururken, Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 19:10
Puan Ver : İstanbul'da Şiddetli Yağış Yaşamı Durdurma Noktasına Getirdi(7/10)3

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, E-5 Silivri yönünde trafiği durdurdu. Metro seferleri de iptal edildi. Avrasya Tüneli trafiğe kapatılırken, vatandaşlar vapurda mahsur kaldı.

MARMARAY SEFERLERİ İPTAL

Marmaray tünel çıkışında araç çıkışlarına 10 dakika boyunca izin verilmedi.Marmaray seferleri iptal edildi.

AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kent genelinde akşam saatlerinde yer yer dolu şeklinde yağan sağanak nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor. Avrasya Tüneli de yağış ve fırtına sebebiyle geçici süreyle tedbiren trafiğe kapatıldı.

VATANDAŞLAR VAPURDA MAHSUR KALDI

Kadıköy'e giden şehir hatları motoru fırtına sebebiyle denizde mahsur kaldı.Motor şuan dalga kıranlara çarpıyor yolcular can yelekleri giydi

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullular'ı ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ 18:00 İTİBARİYLE ETKİLİ OLDU

Saat 18:00 itibariyle bir anda yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünmesinin ardından şiddetli fırtına ile birlikte kentin birçok bölgesinde dolu yağışı da görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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