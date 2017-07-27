İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HORTUMA DÖNÜŞTÜ! YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
İstanbul'a Beklikdüzü'nden başlayan yağış kısa sürede tüm kenti etkisi altına aldı.
YUMRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
Fırtına Anadolu Yakası'nda hortuma neden oldu. Yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı. Yumurta büyüklüğündeki dolu bazı yerlerde yumruk büyüklüğüne ulaştı.
METRO, MARMARAY VE METROBÜS SEFERLERİ DURDU
Şiddetli yağışın neden olduğu su baskınları ve yollara devrilen ağaç ve reklam tabelaları nedeniyle metro, metrobüs ve marmaray seferleri durdu. Avrasya Tüneli de kapatıldı.
E-5 ve ana arterlerde trafik neredeyse tamamen durdu.
Fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, İstanbul'un pek çok bölgesinde ağaçlar devrildi.
Dolu umurta büyüklüğünde yağan dolu çok sayıda aracı ağır hasar verdi. Evlerin camları kırıldı.
VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI
Fırtınaya yolda yakalanan vatandaşlar mahsur kaldı.
Kaynak: haberinburada
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