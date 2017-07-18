İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan ve birçok noktada su baskınlarına neden olan şiddetli sağanak yağış, hava trafiğinde de aksamalara yol açtı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan ve birçok noktada su baskınlarına neden olan şiddetli sağanak yağış, hava trafiğinde de aksamalara yol açtı. İnişteki uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken kalkış yapacak uçaklarda da yoğunluk oluştu.Uçaklarda gecikmeler meydana gelirken iniş ve kalkış pistleri değiştirildi.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UÇAK SEFERLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri de olumsuz etkilendi.Kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlara yakalanmak istemeyen pilotlar, şiddetli yağışların olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşma yapamadı.
İNİŞ KALKIŞ PİSTLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
İnişteki uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken kalkış yapacak uçaklarda da yoğunluk oluştu.Uçaklarda gecikmeler meydana gelirken iniş ve kalkış pistleri değiştirildi.
Kaynak: haberinburada
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