İSTANBUL'DA SEL, ARAÇLARI TOPRAK ALTINA BIRAKTI
İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, Kağıthane'de rögarı taşırarak toprak kaymasına neden oldu. 3 otomobil toprak altında kaldı.
İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, Kağıthane'de rögarı taşırarak toprak kaymasına neden oldu. 3 otomobil toprak altında kaldı.
İstanbul Kağıthane'de yağmur suları rögarı taşırdı. Rögardan taşan sular taş ve kayaları sürükledi. 3 otomobil moloz yığını altında kaldı.
3 OTOMOBİL TOPRAK ALTINDA KALDI
İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bir rögarı taşırdı. Rögardan taşan yağmur suları taş ve kayaları sürükledi. Toprak kaymasının da yaşanmasıyla üç otomobil kısmen toprak altında kaldı.
3 OTOMOBİLDE MADDİ HASAR OLUŞTU
Ön tarafı hasar gören araçlar belediyenin iş makineleri ile kurtarıldı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda üç otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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