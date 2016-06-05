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istanbul'da sel, araçları toprak altına bıraktı

İSTANBUL'DA SEL, ARAÇLARI TOPRAK ALTINA BIRAKTI

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, Kağıthane'de rögarı taşırarak toprak kaymasına neden oldu. 3 otomobil toprak altında kaldı.

Tarih : 05 Haziran 2016, 15:04
Puan Ver : İstanbul'da Sel, Araçları Toprak Altına Bıraktı(7/10)8


İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, Kağıthane'de rögarı taşırarak toprak kaymasına neden oldu. 3 otomobil toprak altında kaldı.



İstanbul Kağıthane'de yağmur suları rögarı taşırdı. Rögardan taşan sular taş ve kayaları sürükledi. 3 otomobil moloz yığını altında kaldı.



3 OTOMOBİL TOPRAK ALTINDA KALDI



İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bir rögarı taşırdı. Rögardan taşan yağmur suları taş ve kayaları sürükledi. Toprak kaymasının da yaşanmasıyla üç otomobil kısmen toprak altında kaldı.



3 OTOMOBİLDE MADDİ HASAR OLUŞTU



Ön tarafı hasar gören araçlar belediyenin iş makineleri ile kurtarıldı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda üç otomobilde maddi hasar meydana geldi.








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