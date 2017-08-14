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İstanbul'da Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: Bir Hafta Önce Nişanlanmış

İSTANBUL'DA ŞEHİT OLAN POLİSLE İLGİLİ KAHREDEN DETAY: BİR HAFTA ÖNCE NİŞANLANMIŞ

İstanbul'da gözaltına alınan DEAŞ'li terörist tarafından bıçaklanarak şehit olan polis Sinan Acar'la ilgili kahreden detay ortaya çıktı: Bir hafta önce kız arkadaşıyla nişanlanmış.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : İstanbul'da Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: Bir Hafta Önce Nişanlanmış(8/10)4

İstanbul'da gözaltına alınan DEAŞ'li terörist tarafından bıçaklanarak şehit olan polis memurunun Bursa'da bulunan baba ocağına ateş düştü.

DEAŞ'LI TERÖRİST ŞEHİT ETTİ

Bursalı polis memuru Sinan Acar, saat 22.45 sıralarında Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gözaltında bulunan DEAŞ'lı bir teröristin saldırısına uğradı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sinan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. DEAŞ'lı terörist ise bir başka polis tarafından olay yerinde vurularak öldürüldü.AİLESİ ACI HABERİ ANKARA'DA ALMIŞ

Şehit polis Acar'ın ailesinin Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. Şehit polisin anne ve babasının bir yakınlarının düğünleri için Ankara'ya gittikleri ve acı haberi burada aldıkları öğrenildi. Acar'ın Bursa'da anne ve babasıyla beraber yaşayan dedesi ve babaannesi şehit haberiyle sarsıldı.

ŞEHİT OLMADAN BİR HAFTA ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Polis memuru Sinan Acar'ın şehit olmadan bir hafta önce kız arkadaşıyla nişanlandığı ve en son ailesini dün gördüğü öğrenildi. Şehit memurun 18 Ağustos tarihinde yeni yaşına gireceği ve doğum gününü ailesiyle kutlamak istediği öğrenildi.MEMLEKETİ BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Acar'ın cenazesi bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet yerleşkesi içinde yapılacak törenin ardından Bursa'ya getirilecek. Şehidin Bursa'da ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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