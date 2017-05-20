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İstanbul'da Sarallar'a Operasyon!
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İSTANBUL'DA SARALLAR'A OPERASYON!


İSTANBUL'DA SARALLAR'A OPERASYON!
Tarih : 20 Mayıs 2017, 14:13
Puan Ver : İstanbul'da Sarallar'a Operasyon!(6/10)5


İstanbul'da 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 3 kalaşnikof silah da ele geçirildi. Çetenin suikast planı hazırlığı içinde olduğu öğrenilirken, çete üyelerinin öldürmeyi planladıkları şahsın aracına takip cihazı taktıkları anlaşıldı.Rize İkizdere'de 3 kişinin öldüğü kahvehane baskının faili olduğu tespit edilen S.P. adlı zanlı, Şahinler grubundan aracına GPRS taktıkları M.S.Ş'yi öldürme hazırlığı içindeyken yakalandı. Saralların alt gruplarından 'Buji Ferhat' lakaplı şahsın tetikçileri olduğu iddia edilen 3 zanlı adliyeye sevk edildi.



  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçtiğimiz hafta bir suç örgütünün eylem hazırlığında olduğunu belirlemesi üzerine savcılık talimatıyla soruşturma  başlatıldı. Emniyetin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda S.P. adlı zanlı geçtiğimiz hafta çalıntı bir araç içinde gözaltına alınırken S. P. ile irtibatlı olduğu belirlenen A.K. ve N.Ö. adlı zanlılar da yakalanarak emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda 3 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Şüphelilerden S.P.'nin geçtiğimiz yıl Kasım Ayı'nda Rize İkizdere'de bir kahvehanenin tarandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı olaya karıştığı belirlendi.

 



 



 



kaynak:milliyet








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