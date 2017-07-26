Diyarbakır İlçe Emniyet Müdürlüğüne El Bombalı Ve Silahlı Saldırı
İstanbul'da Sansasyonel Eylem Hazırlığındaki 2 Pkk'lı Daha Yakalandı
Polisin Gözünden Kaçmadı! Şüpheli Otomobilden Cephanelik Çıktı
Sokak Ortasında Cinayet! 17 Yaşındaki Genci Başından Vurup Kaçtılar
Caner Erkin'den Boşandı, 1,5 Yıl Sonra Genç Aşkı İle Yüzü Güldü!
Ceceli'nin Eşi Herkese Salladı, Ardından Paylaşımını Yoruma Kapattı
İddialar Ayyuka Çıktı, Hacı Yine Sosyal Medyadan Cevap Verdi
Deaş'ın Kaçırarak Cinsel İlişki Kölesi Yaptığı Ezidi Kadın Yaşadığı Dehşeti Anlattı
Chp'li Gürsel Erol: Pkk Benim Hakkımda İnfaz Kararı Almış
Ab Komiseri Hahn'ın İkiyüzlülüğü Dakikalar İçinde Ortaya Çıktı
Suriye'de İç Savaştan Zarar Gören Hayvanlar Türkiye'ye Getirildi
Barışmak İçin Gitti, İstediği Cevabı Alamayınca Karısını Bıçakladı!
Beşiktaş Öne Geçtiği Maçta Üstünlüğünü Koruyamadı!
Irak'ta Referandum İpleri Gerdi, İbadi Sert Çıktı: Yasal Değil Ve Tanımayacağız
İsrail'den Türkiye Ve Erdoğan'a Küstah Tehdit
Tff 1. Lig Ekibi Eskişehirspor, Takımın Başına Sergen Yalçın'ı Getirdi
Kur'an Kursunda Cinsel Taciz Davasında Rekor Ceza!
Sakat Olan Van Persie, Avrupa'da Yok
Son Dakika! Mehmetçik Pkk'ya Bomba Yağdırdı, 9 Terörist Öldürüldü
Fikret Orman, Negredo, Lens, Aboubakar Ve Marcelo Hakkında Konuştu

İstanbul'da Sansasyonel Eylem Hazırlığındaki 2 PKK'lı Daha Yakalandı

İSTANBUL'DA SANSASYONEL EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 2 PKK'LI DAHA YAKALANDI

İstanbul'da eylem hazırlığındaki iki PKK'lı terörist yakalandı. Teröristlerin, Beşiktaş saldırısının organizatörünün de yakalandığı operasyonunun ardından başlatılan takiple yakalandığı açıklandı.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 01:30
Puan Ver : İstanbul'da Sansasyonel Eylem Hazırlığındaki 2 Pkk'lı Daha Yakalandı(5/10)1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in 13 Temmuz günü açıkladığı, Beşiktaş saldırısının organizatörünün de yakalandığı terör operasyonunun devamı olarak iki kişinin daha yakalandığını ve işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını açıkladı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE ÖZEL KUVVETLER HÜCRESİ

Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün sözde özel kuvvetler hücresinin önümüzdeki günlerde İstanbul'da sansasyonel bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçildiği belirtildi.

13 İLDE TOPLAM 45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'un 13 ilçesinde 105 adres ile Ankara, Diyarbakır, Hakkari ve Kocaeli'nde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 45 kişini gözaltına alındığı kaydedildi.

161 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet elektronik devre, 161 kilogram çeşitli derecede tahribat gücüne sahip patlayıcı madde, 2 adet eletrikli kapsül, 66 metre infilak fitili, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet 7,65 mm çapında ve 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 959 adet değişik çapta fişek, 3 adet hücum yeleği, 1 adet dürbün ve dijital malzeme ele geçirildiği bilgisi verildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, emniyet müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan 10 kişi, Terörle Mücadele Şube müdürlüğünden serbest bırakılırken diğer kişiler 14 Temmuz günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği anlatıldı. Bu kişilerden 23 kişi adli kontrol hükümlerince serbest bırakılırken 12'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği hatırlatıldı.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST DAHA YAKALANDI

Açıklamada, 19 Temmuz günü, soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerle irtibatları tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen A.K. ve H.D. de yakalanarak gözaltına alındığı ve bugün sevk edildikleri mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

Son tutuklananlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbul  Da  Sansasyonel  Eylem  Hazırlığındaki  2  Pkk    Daha  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER