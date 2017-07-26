İstanbul'da eylem hazırlığındaki iki PKK'lı terörist yakalandı. Teröristlerin, Beşiktaş saldırısının organizatörünün de yakalandığı operasyonunun ardından başlatılan takiple yakalandığı açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in 13 Temmuz günü açıkladığı, Beşiktaş saldırısının organizatörünün de yakalandığı terör operasyonunun devamı olarak iki kişinin daha yakalandığını ve işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını açıkladı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE ÖZEL KUVVETLER HÜCRESİ

Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün sözde özel kuvvetler hücresinin önümüzdeki günlerde İstanbul'da sansasyonel bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçildiği belirtildi.

13 İLDE TOPLAM 45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'un 13 ilçesinde 105 adres ile Ankara, Diyarbakır, Hakkari ve Kocaeli'nde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 45 kişini gözaltına alındığı kaydedildi.

161 KİLO PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet elektronik devre, 161 kilogram çeşitli derecede tahribat gücüne sahip patlayıcı madde, 2 adet eletrikli kapsül, 66 metre infilak fitili, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet 7,65 mm çapında ve 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 959 adet değişik çapta fişek, 3 adet hücum yeleği, 1 adet dürbün ve dijital malzeme ele geçirildiği bilgisi verildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, emniyet müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan 10 kişi, Terörle Mücadele Şube müdürlüğünden serbest bırakılırken diğer kişiler 14 Temmuz günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği anlatıldı. Bu kişilerden 23 kişi adli kontrol hükümlerince serbest bırakılırken 12'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği hatırlatıldı.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST DAHA YAKALANDI

Açıklamada, 19 Temmuz günü, soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerle irtibatları tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen A.K. ve H.D. de yakalanarak gözaltına alındığı ve bugün sevk edildikleri mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

Son tutuklananlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

Kaynak: haberinburada