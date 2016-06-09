

İstanbul Çekmeköy'de bir Kur'an kursunun önündeki boş arazide parça tesirli el yapımı bomba büyük bir gürültü ile patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sokağın boş olması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olay yerinde polis tarafından bulunan diğer bir el yapımı bomba ise fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.