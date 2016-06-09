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istanbul'da sahur vakti korkutan patlama!

İSTANBUL'DA SAHUR VAKTİ KORKUTAN PATLAMA!

Çekmeköy'de gece saat 02.00 sıralarında parça tesirli el yapımı bomba büyük bir gürültü ile patladı. Sokağın boş olması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

Tarih : 09 Haziran 2016, 09:23
Puan Ver : İstanbul'da Sahur Vakti Korkutan Patlama!(8/10)9


İstanbul Çekmeköy'de bir Kur'an kursunun önündeki boş arazide parça tesirli el yapımı bomba büyük bir gürültü ile patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sokağın boş olması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olay yerinde polis tarafından bulunan diğer bir el yapımı bomba ise fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.








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