

İstanbul'da düzenlenen sahte para ve fatura operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.







İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para ve fatura sürmek istedikleri iddia edilen kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.







Bağcılar, Fatih, Kartal, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenyurt ve Sancaktepe'de düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.