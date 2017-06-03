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ISTANBUL'DA SAHİLDE MAYIN PANİĞİ


ISTANBUL'DA SAHİLDE MAYIN PANİĞİ
Tarih : 03 Haziran 2017, 14:48
Puan Ver : Istanbul'da Sahilde Mayın Paniği(9/10)8


Ağlayan Kayalar Mevkii'nde sahil kenarında mayın tetikleyici sistemi olduğu öğrenilen cisim bulundu. Bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı cisim, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şile Ağlayan Kayalar Mevkii'nde sahil kenarında mayın tetikleyici sistemi olduğu öğrenilen bir cisim bulundu. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Karaya vuran mayın tetikleyicisi, yoğun güvenlik tedbiri alınarak fünye ile patlatıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan mayın tetikleyicisi bomba uzmanları tarafından alınarak incelenmek üzere Bomba İmha Şube Müdürlüğüne götürüldü.



 



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