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istanbul'da sahil güvenlik botu battı

İSTANBUL'DA SAHİL GÜVENLİK BOTU BATTI

Sarayburnu açıklarında bir yük gemisi ile çarpışan bot, alabora oldu. Botun içinde 6 personel olduğu bildiriliyor. Alabaro olan Sahil Güvenlik botunda tekne içinde kalan 3 asker çıkarıldı.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 10:00
Puan Ver : İstanbul'da Sahil Güvenlik Botu Battı(0/10)


Karadeniz yönüne giden bir yük gemisi saat 08.00 sıralarında Sarayburnu açıklarında seyreden Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile içinde görevli askerlerin bulunduğu Sahil Güvenlik botu alabora oldu ve burnuna kadar battı.



Bu arada henüz bayrağı ve ismi belli olmayan yük gemisi yoluna devam etti. Alabora olan Sahil Güvenlik botuna yardım için  ilk önce çevrede bulunan balıkçı tekneleri yanaştı daha sonra  Kıyı Emniyeti kurtarma botu tekneyi batmaması için bağladı.








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