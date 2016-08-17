Sarayburnu açıklarında bir yük gemisi ile çarpışan bot, alabora oldu. Botun içinde 6 personel olduğu bildiriliyor. Alabaro olan Sahil Güvenlik botunda tekne içinde kalan 3 asker çıkarıldı.



Karadeniz yönüne giden bir yük gemisi saat 08.00 sıralarında Sarayburnu açıklarında seyreden Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı.







Çarpışmanın etkisi ile içinde görevli askerlerin bulunduğu Sahil Güvenlik botu alabora oldu ve burnuna kadar battı.







Bu arada henüz bayrağı ve ismi belli olmayan yük gemisi yoluna devam etti. Alabora olan Sahil Güvenlik botuna yardım için ilk önce çevrede bulunan balıkçı tekneleri yanaştı daha sonra Kıyı Emniyeti kurtarma botu tekneyi batmaması için bağladı.