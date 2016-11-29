

İstanbul'da gün boyu aralıksız yağan yağmur Sabah saatlerinde de etkisini devam ettirdi. Hava muhalefeti nedeniyle hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.



İstanbul'da iki gündür etkisini gösteren sağanak yağmur sabahın erken saatlerinde de etkisini devam ettirdi. İstanbul'un çeşitli noktalarında etkili olan sağanak yağmurun gün boyunca etkili olacağı öğrenildi. Bu arada etkili olan yağış nedeniyle hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri de iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle; 29-11-2016 07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü, 18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü







kaynak:milliyet