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istanbul'da sağanak yağış uyarısı

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:59
Puan Ver : İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı(9/10)8


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ve yarın sabah Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



 



kaynak:iha








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