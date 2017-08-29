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İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI, EMİNÖNÜ VE BEŞİKTAŞ'TA DENİZLE KARA BİRLEŞTİ


İstanbul'da Sağanak Yağış Başladı, Eminönü ve Beşiktaş'ta Denizle Kara Birleşti
Tarih : 29 Ağustos 2017, 18:40
Puan Ver : İstanbul'da Sağanak Yağış Başladı, Eminönü Ve Beşiktaş'ta Denizle Kara Birleşti(6/10)2

İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve fırtına saat 17.00'den itibaren tüm şehri etkisi altına aldı. Özellikle Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Eminönü'nde etkili olan yağış nedeniyle logar kapakları patladı, sel suları araçları sürükledi. Sel suları nedeniyle karayla deniz birleşti.

TRAMVAY SU ALDI

Kabataş - Bağcılar Tramvay yolu tamamen sular altında kaldı. Tramvaylar raylardaki su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerkti. Bazı tamvaylar su almaya başladı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Yağmur esnasında vatandaşlar çektikleri görüntüleri soysal medyadan #yağmur hashtag'iyle paylaşmaya başladı.

İşte Eminönü ve Beşiktaş'tan gelen görüntüler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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