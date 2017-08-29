İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI, EMİNÖNÜ VE BEŞİKTAŞ'TA DENİZLE KARA BİRLEŞTİ
İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve fırtına saat 17.00'den itibaren tüm şehri etkisi altına aldı. Özellikle Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Eminönü'nde etkili olan yağış nedeniyle logar kapakları patladı, sel suları araçları sürükledi. Sel suları nedeniyle karayla deniz birleşti.
TRAMVAY SU ALDI
Kabataş - Bağcılar Tramvay yolu tamamen sular altında kaldı. Tramvaylar raylardaki su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerkti. Bazı tamvaylar su almaya başladı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Yağmur esnasında vatandaşlar çektikleri görüntüleri soysal medyadan #yağmur hashtag'iyle paylaşmaya başladı.
İşte Eminönü ve Beşiktaş'tan gelen görüntüler:
Kaynak: haberinburada
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