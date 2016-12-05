İstanbul'da bir çok adrese şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri destek verirken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu, Şişli, Ümraniye, Kağıthane ilçelerinde şafak vakti birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.







Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Beyoğlu Bostan Mahallesi, Fesleğen Sokak'ta 2 katlı binaya giren ekipler burada arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.







Yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.







kaynak:milliyet