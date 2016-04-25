İSTANBUL'DA ŞAFAK OPERASYONU
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Arnavutköy'de önceden belirlenen çeşitli adreslere operasyon düzenledi
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Arnavutköy'de önceden belirlenen çeşitli adreslere operasyon düzenledi
Uzay KESMEN/ İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında Arnavutköy ilçesinde önceden tespit edilen çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesine özel harekat polisleri eşliğinde baskın gerçekleştiren terör polisi, içeride arama yaptı. Bu sırada ‘akrep' olarak tabir edilen zırhlı polis araçları da sokak başlarında güvenlik önlemi alırken, Çevik Kuvvet polisleri ve bir TOMA'nın da tedbir amaçlı ilçede beklediği görüldü.
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