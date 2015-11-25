

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.







İstanbul Küçükçekmece'de terör örgütü PKK'ya yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde tespit edilen 20'den fazla adrese, polis helikopteri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Çevik kuvvet ekiplerinin Kanarya Mahallesi'ndeki tüm ana güzergahlarda geniş güvenlik önlemi aldığı operasyon kapsamında, özel harekat ekipleri ve sivil polisler bir şüphelinin yakalanması için Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan bir otoparka geldi.