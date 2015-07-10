İSTANBUL'DA ŞAFAK OPERASYONU
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından operasyon için harekete geçti. Buradan da, daha önceden belirlenen adreslere dağıldı.
Ekipler, operasyon adreslerinden biri olan Gaziosmanpaşa, Yıldız Tabya Mahallesi, Temaşa Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine baskın düzenledi. Bu sırada polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Polis ekipleri adreslerdeki aramalarını sürdürürken, operasyonun içeriği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
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