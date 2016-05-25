

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi'de daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona Çevik Kuvvet polisinin yanı sıra çok sayıda sivil polis ve İtfaiye ekipleri katıldı.



Gece saat 03.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet binasından çıkan ekipler konvoy halinde operasyonun yapılacağı adrese gitti. Özel Harekat polisleri operasyonun yapılacağı cadde ve sokak başlarını tutarken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon sırasında bir apartmanın 4. katına giren polis ekipleri, itfaiyenin merdiven aracını kullandı. Polis ekipleri, İtfaiyenin demir kesme makasıyla operasyon yapılan dairenin korkuluklarını kesilerek içeri girdi.