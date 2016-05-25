O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL'DA SABAHA KARŞI BÜYÜK OPERASYON!


İSTANBUL'DA SABAHA KARŞI BÜYÜK OPERASYON!
Tarih : 25 Mayıs 2016, 09:49
Puan Ver : İstanbul'da Sabaha Karşı Büyük Operasyon!(6/10)7


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi'de daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyona Çevik Kuvvet polisinin yanı sıra çok sayıda sivil polis ve İtfaiye ekipleri katıldı.



Gece saat 03.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet binasından çıkan ekipler konvoy halinde operasyonun yapılacağı adrese gitti. Özel Harekat polisleri operasyonun yapılacağı cadde ve sokak başlarını tutarken, polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon sırasında bir apartmanın 4. katına giren polis ekipleri, itfaiyenin merdiven aracını kullandı. Polis ekipleri, İtfaiyenin demir kesme makasıyla operasyon yapılan dairenin korkuluklarını kesilerek içeri girdi.








Etiketler: İstanbul  Da  Sabaha  Karşı  Büyük  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER