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istanbul'da saatler süren çatışma! acı haber az önce geldi

İSTANBUL'DA SAATLER SÜREN ÇATIŞMA! ACI HABER AZ ÖNCE GELDİ

İstanbul Arnavutköy'de gasp çetesi üyeleri polise ateş açtı. Çıkan çatışmada, Emniyet müdürü yaralanırken bir başka yaralı polis ise hastanede şehit oldu. Operasyonda 1 saldırgan da öldürüldü.

Tarih : 15 Haziran 2016, 16:26
Puan Ver : İstanbul'da Saatler Süren Çatışma! Acı Haber Az Önce Geldi(8/10)10


İstanbul Arnavutköy'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Mobil polis ekipleriyle gasp çetesi mensubu olduğu belirtilen şüpheliler arasında çatışma çıktı. NTV muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Ömerli Mahallesi'ndeki çatışmada bir emniyet müdürü ile bir polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Ayhan Ölçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışma sonrası bölgeye destek ekipler ile özel harekat ekipleri sevk edildi. Operasyon anı kameralara yansıdı.








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