Esenyurt İnönü Mahallesi'nde, elinde pompalı tüfekle çatıya çıkan bir kişi nedeniyle hareketli dakikalar yaşanıyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SOKAK, ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Polis, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Özel harekat timleri de olay yerine geldi. Bir ambulans da sokakta tedbir amaçlı bekliyor.

Kaynak: haberinburada