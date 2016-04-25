

İstanbul Büyükçekmece'de Kamiloba açıklarında bir teknenin alabora olduğu iddiası Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisini alarma geçirdi.



Akşam saatlerinde Marmara Denizi Kamiloba açıklarında içinde insanların olduğu bir teknenin alabora olduğu iddiası Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisini alarma geçirdi.



İhbar üzerine belirtilen bölgeye Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı botla arama yapan 3 görevli bölgede yaklaşık 4 saatlik bir tarama yaptı. Bölgeye ayrıca Kıyı Emniyetine bağlı bir arama kurtarma teknesi ve Deniz Polisine bağlı bir tekne bölgede uzun süre arama ve tarama çalışmalarına destek verdi.







Havanın kararması ve yağış sebebiyle arama -tarama işlemi sonlandırılırken, yapılan ihbarın yanlış olabileceği de değerlendiriliyor.