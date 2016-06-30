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istanbul'da polise silahlı saldırı

İSTANBUL'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul'da polis takibine takılan hırsızlık zanlıları polise ateş açarak kaçmaya başladı. Beşiktaş'ta önleri kesilmeye çalışılan zanlıların aracı başka bir polis aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 polis memuru yaralandı.

Tarih : 30 Haziran 2016, 09:36
Puan Ver : İstanbul'da Polise Silahlı Saldırı(7/10)6


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler daha öncesinden arama kaydı olan 34 SAA 722 plakalı otomobili Beşiktaş Ulus  Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde durdurmak istedi. Ekiplerden kaçan  otomobil, Zincirlikuyu yönünden Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'ne yöneldi. Kovalamaca sırasında zanlılar, polis ekiplerine ateş açtı. Bunun üzerine ekipler de ateşle karşılık verdi.



Beşiktaş Evlendirme Dairesinin bitişiğindeki Muradiye Bostanı Caddesi'nde önü kesilmek istenen zanlıların içerisinde bulunduğu otomobil,  bölgede görev yapan başka bir polis otomobiliyle kafa kafaya çarpıştı. Olay  yerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde yakalanan zanlılar gözaltına alınarak Emniyete götürüldü.



Araçta zanlılara ait ve hırsızlıkta kullanıldığından şüphelenilen bir  adet demir kesme makası ile 2 tabanca ele geçirildi.  Zanlıların kullandığı  otomobilin plakasının sahte olduğu belirtildi. Kaza sırasında hafif şekilde yaralanan bir polis memuru, Şişli  Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha önce Beşiktaş ilçesinde iki marketi soydukları öğrenilen  zanlıların, polis otosuna bindirilmesi sırasında arbede yaşandı. Polis ekipleri,  bu sırada görüntü çekmeye gelen gazetecilerden İhlas Haber Ajansı Muhabiri  Oğuzcan Yazar'ı gözaltına aldı.Yaşanan arbedede Yazar'ın kamerası hasar gördü.  Bir süre gözaltında tutulan kameran serbest bırakıldı.








Etiketler: İstanbul  Da  Polise  Silahlı  Saldırı    haber

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