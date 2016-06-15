

Fatih'te soygun ihbarına giden polis ekibi, soyguncuların silahlı saldırısına uğradı. 1 polis memuru ayağından yaralandı.







Olay saat 04.20 sıralarında Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Mahallesi Eski Sarayönü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki marketin soyulduğunu gören çevre sakinleri polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibine soyguncular silahlı saldırı düzenledi. Saldırıya polis ekipleri de ateşle karşılık verdi.







Çıkan silahlı çatışmada 1 polis memuru ayağından yaralanırken, saldırganlar bir cip ile olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan polis memuru Sezai Ç. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Delil toplayan polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Marketten çalınan malların tespiti için çalışmalar sürüyor.