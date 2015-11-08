

Olay, saat 01.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 827. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, biri sivil olmak üzere 2 polis memuru cadde üzerinde uygulama yaptığı esnada şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.







Polis ekipleri şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istediği sırada araçta bulunan ve 5 kişi olduğu öğrenilen zanlılar, polis ekiplerine ateş açtı. Saldırı sırasında resmi polis aracında bulunan 2 polis memura ayağından yaralandı. Saldırı sonrası kurşunların isabet etmesi nedeniyle polis aracının camları kırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi.







Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, ambulansla Özel Bilge Hastanesi ve Özel Başarı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan polislerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri çelik yeleklerini giyerek uzun namlulu silahlarla hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.