O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

istanbul'da polise silahlı saldırı: 2 yaralı

İSTANBUL'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

Gaziosmanpaşa'da uygulama yapan biri sivil 2 polisin aracına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Tarih : 08 Kasım 2015, 09:05
Puan Ver : İstanbul'da Polise Silahlı Saldırı: 2 Yaralı(9/10)10


Olay, saat 01.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 827. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, biri sivil olmak üzere 2 polis memuru cadde üzerinde uygulama yaptığı esnada şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

 

Polis ekipleri şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istediği sırada araçta bulunan ve 5 kişi olduğu öğrenilen zanlılar, polis ekiplerine ateş açtı. Saldırı sırasında resmi polis aracında bulunan 2 polis memura ayağından yaralandı. Saldırı sonrası kurşunların isabet etmesi nedeniyle polis aracının camları kırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

 

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, ambulansla Özel Bilge Hastanesi ve Özel Başarı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan polislerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri çelik yeleklerini giyerek uzun namlulu silahlarla hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.








Etiketler: İstanbul  Da  Polise  Silahlı  Saldırı  2  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER