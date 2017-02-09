İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR...
Terör örgütüne yönelik operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüten polis, örgüt mensuplarının önümüzdeki günlerde bombalı, silahlı, molotofkokteylli eylem gerçekleştireceği bilgisi üzerine 75 şüpheliyi yakalamaya yönelik 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı.
kaynak:habertürk
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