İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik İnisiyatifi'nin (DGİ) sansasyonel bir eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, çalışma kapsamında Esenyurt'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, 46 mermi, 2 gram uyuşturucu ve çok sayıda örgütsel döküman ile dijital malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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