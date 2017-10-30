Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. İstanbul'da Perşembe günü en düşük sıcaklık 3 derece beklenirken, Marmara Bölgesi için don uyarısı yapıldı.

İstanbul'da hava sıcaklığının Perşembe günü en düşük 3 derece olması bekleniyor. Öte yandan Marmara Bölgesi için ziraii don uyarısı yapıldı.

ÜLKE GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredecekİstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca ise yağış beklenmezken havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması, sıcaklıkların ise 13-15 derece aralığında serin seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA EN DÜŞÜK SICAKLIK 3 DERECE

Meteoroloji'ni sitesinde yer alan bilgilere göre ise İstanbul'da Perşembe günü en düşük sıcaklık 3 derece olacak.

DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden don uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Karadeniz üzerinde gelen soğuk hava dalgası nedeniyle, Salı günü gece saatlerinden Cuma gününe kadar, Marmara'nın iç kesimleri ve Göller Yöresi'nde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı beklenmektedir.

Gece ve sabah ilk saatler görüleceği tahmin edilen don olayına karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir." denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 27Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.) 11Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Kaynak: haberinburada