

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; 4 Şubat Perşembe günü, 10 ilçede belli saatlerde yatırım ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında, elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı. Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş, Esenler, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde geçici süreyle elektik kesintisi yaşanacak.







İSTANBUL'UN 10 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİLECEK







Perşembe günü elektrik verilemeyecek bölgeler;







Bahçelievler'de yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 09:00 ile 13:00 saatleri arasında Kocasinan Merkez Mahallesinin;20 Temmuz,Kemal Sunal Caddeleri ve civarı, 00:01 ile 09:00 saatleri arasında Siyavuşpaşa Mahallesi'nin Mustafa Kemalpaşa, Çavuşpaşa Caddeleri, Şirin, Köprübaşı, Oğuzhan, Badem Altı, Dolunay, Dereyolu, Irmak, Kama, İbrahim Çallı, Mimarbaşı, Bilge Sokakları, 14:00 ile 18:00 saatleri arasında Kocasinan Merkez Mahallesi'nin 2. Zafer Sokak ve civarı kesintiden etkilenecek.







Bakırköy'de gerçekleştirilecek yapılacak bakım onarım faaliyetleri kapsamında, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Şenlikköy Mahallesi'nin Hürriyet, Florya, Çekmece Yolu Caddeleri, Vişneli, Bakış, Selvi, Yen, Bağlar, Gümüş, Ay, Billur, Ertürk, Yüksel, Tarımcılar, Ayar, Özgen, Yeni Bağlar, Ekşinar, Düzgün Sokakları ve civarı, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Yeşilköy Mahallesi'nin Halkalı Caddesi, İtfaiye Amirliği, Kordonboyu, Parkiçi Yolu ve civarı elektrik kesintisi uygulanacak.







Beşiktaş'ta yapılacak bakım onarım çalışması sebebiyle, 08:30 ile 10:00 saatleri arasında Gayrettepe Mahallesi'nin Türk Telekom Binası Altı, P.T.T. Santrali ve civarında, 10:00 ile 11:30 saatleri arasında Gayrettepe Mahallesi'nin Gönenoğlu Sokak, Beşiktaş İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve civarında, 13:00 ile 15:00 saatleri arasında Dikilitaş Mahallesi'nin Gönenoğlu Sokak ve civarı elektrik kesilecek.







Esenler ilçesinde yapılacak bakım onarım çalışması kapsamında, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında Menderes Mahallesi'nin Piri Reis Caddesi, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 336/1, 343 Sokakları ve civarı, 13:00 ile 16:00 saatleri arasında Menderes ve Nine Hatun Mahalleleri'nin İnönü Caddesi, 324, 325, 326, 327, 169, 171, 172, 173, 174 Sokakları ve civarı kesintiden etkilenecek.







Fatih'te gerçekleştirilecek bakım onarım faaliyetleri sebebiyle, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Cankurtaran ve Hocapaşa Mahalleleri'nin Gülhane Parkı, Demirkapı Orta Caddeleri, İstasyon Arkası Sokak ve civarı ve civarına, Rüstempaşa Mahallesi'nin Hamidiye, Yeni Camii, Çiçek Pazarı Caddeleri, Celal Bey, Bankacılar, Tahmis, Vakıf Han, Yeni Camii Çıkmazı Sokakları ve civarına, Cerrahapaşa Mahallesi'nin Vanilya, Koca Yusuf, Kuru Sebil, Uzay, Çınar Sokakları ve civarına, Koca Mustafapaşa Mahallesi'nin Hacı Kadın Caddesi, Demirci Osman, Mercan Balığı, İftariye, Şırlağan, Bayraktar, Cambaziye Aralığı Sokakları ve civarına enerji verilemeyecek.







Güngören'de yapılacak bakım onarım çalışması dolayısıyla, 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Gençosman Mahallesi'nin İmece, Sardunya, Mehmetçik, Merhale, Şebboy, Mera, Kiraz, Yolcu, Kışla Sokakları ve civarında kesinti yapılacak.







Küçükçekmece'de gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri nedeniyle, 06:00 ile 18:00 saatleri arasında Cennet Mahallesi'nin Hürriyet, Alparslan, Mevlana Caddeleri, Tunç, 613, Aydın Sokakları ve civarına kesinti uygulanacak.







Sarıyer'de gerçekleştirilecek bakım onarım faaliyetleri sebebiyle, 09:00 ile 19:00 saatleri arasında Maden Mahallesi'nin Kilyos, Eski Zekeriyaköy Caddeleri, Maden Camii, Çeşme, Bey, Kocataş, Mektep Sokakları ve civarı elektrik kesintisinden etkilenecek.







Şişli'de yapılacak yatırım çalışması nedeniyle, 11:30 ile 13:00 saatleri arasında Fulya Mahallesi'nin Mevlüt Pehlivan Yanı, Celal Atik, Şenol Sokakları ve civarında elektrik kesilecek.







Zeytinburnu'nda gerçekleştirilecek yatırım faaliyetleri kapsamında, 09:00 ile 20:00 saatleri arasında Maltepe Mahallesi'nin Karacabey Sokak, Işık Sanayi Sitesi A Blok, Işık Sanayi Sitesi B-C Blok, Osmanoğlu Sitesi ve civarında, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Seyitnizam Mahallesi'nin Mevlana, Ambarlar Caddeleri, G/27, Balıklı Çırpıcı Yolu, G/25, G/28, G/22/1, G/32, G/34, G/19, G/22, G/23, G/26, G/24, G/20, G-22/1, G-32, G/33, G-27, Halil Dinçer, G/7 Sokakları ve civarında kesinti uygulanacak.