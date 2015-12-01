

İstanbul'da korkutan bir patlama meydana geldi. Bayrampaşa'da, metro istasyonunun 100 metre ilerisinde yol kenarında bir patlama oldu. Patlama Eyüp, Fatih ve Beyoğlu'ndan da duyuldu.







Güvenlik Kaynakları: Bayrampaşa'daki patlamaya el yapımı, parça tesirli bomba yol açtı.







İstanbul'da büyük paniğe yolaçan patlamadan sonra ilk açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. Vasip Şahin, Bayrampaşa'daki patlamaya ilişkin, "Kadife Kavşağı'nda bir patlama meydana geldi. Bir vatandaşımız hafif yaralandı. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Bu konuda bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.







Bayrampaşa ve çevresine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi...



