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İSTANBUL'DA PARALEL YAPI OPERASYONU


İSTANBUL'DA PARALEL YAPI OPERASYONU
Tarih : 18 Nisan 2016, 11:20
Puan Ver : İstanbul'da Paralel Yapı Operasyonu(5/10)5


İstanbul  Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, 2004-2015 yılları arasında FETÖ/PDY'ye yaklaşık 50 milyon lira maddi destek sağlandığı iddiasıyla aralarında iş adamları ve Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 140 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.



101 GÖZALTI, ÜNLÜ İŞ ADAMI DA GÖZALTINDA



Bunun üzerine istanbul  Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 800 polisin katılımıyla İstanbul merkezli, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Kocaeli, Ordu, Rize ve Trabzon'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 101 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında büyük bir inşaat firmasının sahibi Halit D.'nin de öğrenildi. İstanbul dışında gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.



7 BANKA ŞUBESİ 16 FARKLI HESAP ÜZERİNDEN








Etiketler: İstanbul  Da  Paralel  Yapı  Operasyonu    haber

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