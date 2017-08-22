Topkapı'da yol üzerindeki demir korkuluklarına tırmanan 3 gencin aşağıdan geçen araçlara aldırmadan ölümüne havada ters takla attığı o anlar kameralara takıldı.

ARABALARA ALDIRMADAN TERS TAKLA ATTILAR

Topkapı'da 3 gencin bir alt geçidin duvarına tırmanarak oluşturduğu tehlikeli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde gençlerden birinin duvardaki demir korkuluklara çıkarken diğerinin de yardım ettiği görülüyor. Demir korkuluklara çıkan genç, aşağıdan geçen araçlara aldırmadan havada ters takla attığı görülüyor. Görüntülerde titreyerek sallanmasına rağmen tehlikeli oyundan vazgeçmeyen gencin hem kendini hem de trafiği tehlikeye atarak havada ters takla atıyor.

Kaynak: haberinburada