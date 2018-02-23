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İstanbul'da öldürülen çiftin katili: Eşime muta nikahı kıyacaklardı

İSTANBUL'DA ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN KATİLİ: EŞİME MUTA NİKAHI KIYACAKLARDI

Arnavutköy'de yabancı uyruklu çifti öldüren katil zanlısı korkunç cinayeti itiraf etti. Katil, "Eşimi Arap iş adamıyla, muta nikahıyla evlendirmek istediler, bende öldürdüm" dedi.

Tarih : 23 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : İstanbul'da Öldürülen Çiftin Katili: Eşime Muta Nikahı Kıyacaklardı(5/10)1

Katil zanlısı, Kırıdı ile Bachr'ın emlakçılık dışında Arap turistlere muta nikahı kıydığını, kadın temin ettiğini öne sürerek, "Eşimi de bir Arap iş adamıyla muta nikahıyla evlendirmek istediler, bunun üzerine ben de onları öldürmeye karar verdim." diye konuştu.

ÇİFTİN DÜKKANINDA ÇALIŞANLAR TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Kırıdı ile Bachr'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ekipler, olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, çiftin Başakşehir'deki emlak dükkanında çalışan Suriyeli İmadeddin E. ile Mhd Alaa K'yi gözaltına aldı.

"EŞİMİ ARAP İŞ ADAMIYLA EVLENDİRMEK İSTEDİLER"

Suriyeli İmadeddin E. emniyetteki ifadesinde, Kırıdı ile Bachr'ın emlakçılık dışında Arap turistlere muta nikahı kıydığını, kadın temin ettiğini öne sürerek, "Eşimi de bir Arap iş adamıyla muta nikahıyla evlendirmek istediler, bunun üzerine ben de onları öldürmeye karar verdim." dediği öğrenildi. İmadeddin E. aynı iş yerinde şoför olan Mhd Alaa K'ye durumu anlatarak kendisinden yardım istediğini anlattı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheli İmadeddin E, 11 Şubat'ta Kırıdı ile Bachr'ı Başakşehir'deki evlerinde darbedip ağızlarını bantla kapattıktan sonra Esenyurt'taki bir eve götürdüklerini kaydetti. Esenyurt'taki evde çekiç ile çifti darbettiklerini anlatan İmadeddin E, daha sonra boğarak öldürdükleri çiftin cesedini Arnavutköy'de yol kenarına attıklarını itiraf etti.

OLAYDA KULLANILAN ÇEKİÇ BULUNDU

Polis, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, Kırıdı ile Bachr'ın darbedildiği çekici buldu. Olaya karıştığı iddiasıyla çocuklarının bakıcısının da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Yaşı küçük olan bir şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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