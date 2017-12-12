İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ GÜN! REİNA KATLİAMCISI BÖYLE GETİRİLDİ
Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov, yüksek güvenlik önlemleri arasında Silivri'ye getirildi.
Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılaması Silivri'de başladı.
SİLİVRİ'YE GETİRİLDİLER
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılan duruşmada 48'i tutuklu 3'ü tutuksuz 51 sanık hazır bulundu. Duruşma salonuna önce tutuksuz üç sanık alındı. Bu sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra tutuklu sanıklar içeriye alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov diğer sanıklardan farklı olarak jandarmaların arasında salona getirilerek en öndeki sanık kürsüsüne oturtuldu. Masharipov'un yanına ve arkasına jandarmalar oturtuldu. Aralarında Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 4 tutuklu kadın sanık ise son olarak duruşma salonuna getirildi. Yaşanan terör saldırısında yaralanan bazı müştekiler de duruşmaya katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.
39 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ortaköy'de Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan İddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
- Türkiye'de Yapılacak Olan Yarınki Kudüs Zirvesinde, Filistin İçin Atılabilecek 24 Adım
- New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş
- Rus Askerinin Kolundan Tutup Çekiştirdiği Esad, Dünyaya Rezil Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar