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İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI? VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ


İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Validen açıklama geldi
Tarih : 28 Şubat 2018, 13:00
Puan Ver : İstanbul'da Okullar Tatil Olacak Mı? Validen Açıklama Geldi(6/10)2

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilebileceği beklentisine girilmemesi gerektiğini söyledi.

"TATİL GÜNDEMİMİZDE YOK"

İstanbul'daki yağışların çok etkili olmayacağını vurgulayan Şahin, "Biz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda öncelikle meteorolojik tahminleri alarak ona göre hareket tarzımızı belirliyoruz. Bize bugün itibarıyla gelen meteorolojik tahmin bilgileri, kar yağışının öyle ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağı şeklinde. Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." dedi.

"BİZİM AMACIMIZ EĞİTİMİN AKSAMAMASIDIR"

Sosyal medyada yüz binlerce öğrenci tarafından takip edildiği ve okulların tatil durumuna ilişkin çok sayıda mesaj aldığının hatırlatılması üzerine Vali Şahin, "Burada bizim amacımız öncelikle çocuklarımızın eğitiminin aksamamasıdır. Özellikle de küçük çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamalarıdır. Tabiat şartları eğitimi ikinci plana atacak derecede zorlaşırsa ve çocuklarımızın can ve mal güvenlikleri noktasında tatil yapılmasını icap ettirecek olursa biz o kararı da (tatil) almaktan çekinmiyoruz." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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