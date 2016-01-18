İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bugün okullar tatil mi sorusunun cevabı öğrenciler tarafından heyecanla takip ediliyordu. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre bugün İstanbul'da okullar tatil edildi. İstanbul Valisi'nin Vasip Şahin tatil haberini sosyal medyadan paylaştı. İşte o açıklama;
Meteorolojik verilere göre İlimizde başlayan kar yağışının bugün öğleden sonra etkisini artırarak sürmesi beklendiğinden herhangi bir sıkıntıya veya mağduriyete yol açmaması için eğitim-öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.
Meteorolojiden ise bugün için de uyarılar var. İstanbul'da sıcaklığın 10-15 derece düşmesi bekleniyor.
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