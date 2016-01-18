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İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?


İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Tarih : 18 Ocak 2016, 09:01
Puan Ver : İstanbul'da Okullar Tatil Mi?(7/10)6


Bugün okullar tatil mi sorusunun cevabı öğrenciler tarafından heyecanla takip ediliyordu. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre bugün İstanbul'da okullar tatil edildi. İstanbul Valisi'nin Vasip Şahin tatil haberini sosyal medyadan paylaştı. İşte o açıklama;

Meteorolojik verilere göre İlimizde başlayan kar yağışının bugün öğleden sonra etkisini artırarak sürmesi beklendiğinden herhangi bir sıkıntıya veya mağduriyete yol açmaması için eğitim-öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

 

Meteorolojiden ise bugün için de uyarılar var. İstanbul'da sıcaklığın 10-15 derece düşmesi bekleniyor.

 








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