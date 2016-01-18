

Bugün okullar tatil mi sorusunun cevabı öğrenciler tarafından heyecanla takip ediliyordu. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre bugün İstanbul'da okullar tatil edildi. İstanbul Valisi'nin Vasip Şahin tatil haberini sosyal medyadan paylaştı. İşte o açıklama;



Meteorolojik verilere göre İlimizde başlayan kar yağışının bugün öğleden sonra etkisini artırarak sürmesi beklendiğinden herhangi bir sıkıntıya veya mağduriyete yol açmaması için eğitim-öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.







Meteorolojiden ise bugün için de uyarılar var. İstanbul'da sıcaklığın 10-15 derece düşmesi bekleniyor.



