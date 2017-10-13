İSTANBUL'DA OKUL ÇIKIŞI SİLAHLI SALDIRI: BİR ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 2 ÖĞRENCİ YARALANDI!
İstanbul'da bir lisenin önüne gelen kimliği belirsiz saldırgan, 3 öğrenciyi pompalıyla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Yaralanan 3 öğrenciden biri öldü, saldırgan ise yakalanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Pendik ilçesindeki Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde pompalı tüfekli saldırı yaşandı. Okul önüne gelen kimliği belirsiz saldırgan, 3 öğrenciyi vurup yaraladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Yaralanan 3 liseliden biri hayatını kaybetti. Saldırgan ise, olayın ardından yakalanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3 ÖĞRENCİYİ VURUP BİLEKLERİNİ KESTİ
Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen kimliği belirsiz saldırgan, elindeki av tüfeğiyle okuldan çıkan öğrencilere ateş açtı. Olayda 2 öğrenci yaralandı,1 öğrenci ise hayatını kaybetti. Saldırgan daha sonra okulun içine girdi. Okuliçinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan saldırgan, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.SALDIRI NEDENİ "KISKANÇLIK" İDDİASI
Gelen ilk bilgilere göre olay kıskançlık nedeniyle gerçekleşti. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor."SALDIRGAN ÖĞRENCİ DEĞİL, OKUL DIŞINDAN"
Olay yerinde bulunan İHA muhabiri yaşananları, "Saldırgan öğrenci değil, okul dışından olduğu söyleniyor. Olayı neden yaptığı henüz belli değil. Polisler hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi. Henüz bilgiler sağlıklı değil. Kız arkadaşının yanında başka bir erkek görüyor. İddialar böyle. Kız arkadaşından ayrıldığı söyleniyor, olayı bu yüzden yaptığı söyleniyor. Öğrenciler hastaneye kaldırıldılar." sözleriyle aktardı.
Kaynak: haberinburada
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