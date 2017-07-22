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İstanbul'da 'Naylon Fatura' Operasyonu

İSTANBUL'DA 'NAYLON FATURA' OPERASYONU

İstanbul'da hazırladıkları naylon faturaları piyasaya sürerek, 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : İstanbul'da 'naylon Fatura' Operasyonu(6/10)2

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, naylon fatura bastıkları ve piyasaya sürdükleri iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Hazırladıkları naylon faturaları piyasaya sürerek 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

BİR HAFTADA 9 OPERASYON

Kent genelinde son bir haftada düzenlenen 9 ayrı operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda, birçok firmaya ait kaşe, mühür, irsaliye ile boş ve dolu fatura koçanları ele geçirildi.

7 MİLYONLUK NAYLON FATURA BASMIŞLAR

Şüphelilerin, farklı firmalar adına toplam 7 milyon lira değerinde naylon fatura bastığı ve bu faturaları yüzde 3-8 arasında komisyon alarak piyasaya sürdüğü iddia edildi.

ELE GEÇİRİLEN İRSALİYELER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen irsaliye, fatura, mühür ve kaşeler, incelenmek üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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